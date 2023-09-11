متحدث: القوات الروسية تدمر منشآت عسكرية أوكرانية في منطقة خيرسون

أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية، أن مجموعة دنيبر القتالية دمرت عدة منشآت عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في منطقة خيرسون ومجموعة استطلاع بالقرب من جسر أنتونوفكا خلال الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث "بينما يواصل المسلحون الأوكرانيون ترويع السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية في المستوطنات الواقعة في الجزء الأيسر من منطقة خيرسون، دمرت القوات الروسية منشآت عسكرية للجيش الأوكراني، بما في ذلك مستودع ذخيرة ومدفع هاون بالقرب من مستوطنة فيليتينسكوي خلال الأسبوع الماضي"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء

وأضاف المتحدث أن القوات الروسية دمرت كذلك "مركز قيادة لواء دفاع إقليمي ومرآب للسيارات ومجموعة استطلاع بالقرب من جسر أنتونوفكا".

وقال المتحدث إنه بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية سيارة بها عدة طائرات مسيرة، وثكنتين، ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع قرب مستوطنة إنجينيرنوي، وموقع انتشار مؤقت ومواقع للقوات الأوكرانية قرب أولجوفكا، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز إم 777، ومستودع ذخيرة بالقرب من تياجينكا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.