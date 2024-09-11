 البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الأحد 15 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الأحد 15 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف


نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 10:51 ص

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر 2024، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال المركزي، في بيان له اليوم، إنه سيتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر 2024 ، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1446 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.


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