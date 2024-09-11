تحليل صوت لكشف السكري بدقة عالية

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تحتاج تحاليل السكري المعتادة لتكلفة عالية بجانب مشقة التعرض لها، لكن دراسة حديثة كشفت نجاح تحليل صوت بسيط للكشف المبكر عن الإصابة بمرض السكري وإتاحة التدخل في الوقت المناسب.

وذكر موقع ميديكال إكسبريس، أن فريق من هيئة لوكسمبورج الصحية جرب التحليل على ٦٠٧ أشخاص لمعرفة دقته بكشف السكري.

يقوم التحليل على رسائل صوتية لـ٢٥ ثانية، يقوم بعدها نظام ذكاء اصطناعي بتحليل تفاصيل الصوت بكفاءة لرصد ٥٠٠٠ تفصيلة مختلفة.

وجد الفريق أن دقة التحليل بلغت ٦٦٪ بين السيدات، و٧١٪ بين الرجال حيث كانت الدقة أعلى.

تجدر الإشارة إلى أهمية الكشف المبكر عن السكري للاستفادة الأكبر من التدخل الطبي وتجنب المضاعفات المرضية.