الرئيس الألماني: حريصون على تعزيز استثماراتنا وتعاوننا التجاري مع مصر

قال رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، إن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناولت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن اصطحابه لوفد رجال الأعمال رفيع المستوى خلال الزيارة، أمر يدل على الرغبة الألمانية في تقوية أواصر الاستثمارات والتجارة والتوسع فيها.

وأعرب عن فخره ببناء شركة سيمنز الألمانية شبكة سكك حديد تربط بين قناة السويس والإسكندرية والقاهرة، قائلًا إن المشروع الرائد والضخم يهدف لإنشاء 2000 كم من السكك الحديد.

وأشار إلى أن «السرعة التي تتيحها القطارات في نقل الأشخاص والبضائع، تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70%».

ولفت إلى أن «توقيع الاتفاقية لتشغيل السكك الحديد من خلال شركة دويتشه بان، وتدريب سائقي القطارات للسوقين الألماني والمصري، بمثابة نموذج رائع للتعاون في مجال العمالة الفنية».

وثمن التعاون القائم الثنائي في مجال الثقافة والآثار، قائلًا إن المعهد الألماني للآثار والعديد من الجامعات والعلماء يبحثون منذ عقود طويلة في التراث الفرعوني.