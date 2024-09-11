السوداني يستقبل الرئيس الإيراني في مراسم رسمية بمطار بغداد الدولي

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في مستهل أول زيارة رسمية خارجية للرئيس الإيراني بعد تسلمه مهام منصبه في يوليو الماضي، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار بغداد الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المراسم تخللها عزف النشيد الوطني لكل من البلدين، واستعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف القوات المسلّحة العراقية.

وسيعقد السوداني، مباحثات موسعة مع الرئيس الإيراني، الذي يرافقه في الزيارة وفد موسّع من وزراء الحكومة الإيرانية، ستركز على تطوّرات الأوضاع في المنطقة والأحداث في غزة، فضلاً عن البحث في تعزيز ملفات التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري، والشراكة في عدد من قطاعات التنمية.

كما سيرعى الجانبان مراسم التوقيع على حزمة من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الضريبي، وفي مجالات الزراعة، والموارد الطبيعية، والاتصالات، والحماية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والتربية، والسياحة، والتبادل الثقافي والفني، والتعاون في مجال الآثار، وكذلك في مجال التدريب المهني، وتطوير القوى العاملة الماهرة، والتعاون بين الغرف التجارية.