البترول: نتوقع زيادة إنتاجية منجم السكري للذهب بعد صفقة الاستحواذ الأخيرة

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه من المتوقع زيادة إنتاجية منجم السكري للذهب بعد استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى منجم السكرى للذهب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه سيتم ضخ استثمارات كبيرة بالمنجم خلال الفترة المقبلة، بجانب طرح مزايدات جديدة لاستخراج الذهب أمام الشركات العالمية.

وفيما نفى ما تردد عن بيع المنجم، فقد أكَّد عبدالعزيز أن منجم السكري فخر كبير لمصر، وقائم على سواعد أبنائها. وأشار إلى أن المنجم يعمل به عدد كبير من المهندسين والعمال المصريين، ويتواجد في منطقة نائية لها استثماراتها الخاصة. وفي وقت سابق من اليوم، علقت وزارة البترول والثروة المعدنية، على صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى منجم السكرى للذهب.

وقالت إن هذه الصفقة ليس لها أي تاثير على حقوق مصر فى منجم السكري وإيراداته حيث تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ هي السارية بكل بنودها، وهي التي تحكم العلاقه بين الأطراف المساهمين (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية).

وأضافت أنه ستظل شركة السكري لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل. ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز.