العراق وإيران يوقعان 14 مذكرة تفاهم في عدة مجالات

رعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على 14 مذكرة تفاهم، في مجالات وقطاعات مختلفة.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن مذكرات التفاهم تم التوقيع عليها من قبل وزيري الخارجية والتجارة ورئيس اتحاد الغرف التجارية من الجانب العراقي، فيما وقعها عن الجانب الإيراني وزيرا الخارجية والاقتصاد.

ووفق البيان، شملت المذكرات ملفات الاقتصاد والتعاون التدريبي والشباب والرياضة، والتبادل الثقافي والفني والآثاري والتربية، والتعاون الإعلامي والاتصالات، كما تضمنت مجال تفويج المجاميع السياحية الدينية، والتعاون في مجال المناطق الحرّة العراقية – الإيرانية، وفي الزراعة والموارد الطبيعية، والبريد، والحماية الاجتماعية، والتدريب المهني والفني، وتطوير القوى العاملة الماهرة، والتعاون بين الغرف التجارية.