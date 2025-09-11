محافظ شمال سيناء يزور قرية الجورة ويعلن قرب افتتاح مسجد الشيخ خلف الكبير

أجرى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، زيارة إلى قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، خلال توجهه إلى معبر رفح البري لمتابعة المستجدات.

والتقى المحافظ عددًا من الأهالي بحضور الشيخ عرفات خضر، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية والتنموية، وذلك بحضور اللواء وائل رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وأكد مجاور حرص الدولة على دعم القرى والمناطق التنموية بالمحافظة وتوفير مختلف الخدمات الأساسية للأهالي، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة المطالب التي طرحها السكان والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، بما يحقق مصلحة المواطنين ويرفع عنهم المعاناة.

وخلال الزيارة، أعلن المحافظ الاستعداد لافتتاح مسجد الشيخ خلف الكبير في القرية قريبًا، بما يعزز دور العبادة والخدمات الدينية في المنطقة.