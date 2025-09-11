سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي مزارع مصرعه، اليوم الخميس، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة بسلاح أبيض"مطواة" خلال مشاجرة نشبت مع أحد أقاربه بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع مزارع متأثرا بجراحه الناتجة عن طعنات نافذة في الصدر والبطن.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، التى أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم الهارب.