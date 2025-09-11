رئيس دولة الإمارات وسلطان عُمان: الهجوم على قطر يمثل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع سلطان عمان هيثم بن طارق، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل الارتقاء بهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو مزيد التقدم والنماء.

جاء ذلك خلال استقبال السلطان هيثم بن طارق اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها الأخير إلى السلطنة.

ورحب السلطان بالرئيس الإماراتي خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحصن في صلالة - حيث تبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور نوعي في مختلف مساراتها، مؤكدين حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز تعاونهما ودفعه نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير على شعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الاعتداء الإسرائيلي على أراضي دولة قطر الشقيقة.

وجدد رئيس الدولة وجلالة سلطان عمان إدانة البلدين هذا الاعتداء، مؤكدين تضامنهما مع قطر ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات من شأنها حماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وشدد الجانبان على أن الاعتداءات الإسرائيلية على دولة قطر تمثل انتهاكاً لسيادة الدول، وخرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي.

كما استعرض الجانبان مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكدين حرص البلدين على تعزيز أواصر التكامل الخليجي ودعم كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ويعمق روابط التعاون الأخوي بين دوله، ويحقق تطلعات شعوبه وآمالها في التقدم والازدهار