يحتفل العالم، باليوم الدولي للفتاة، وهو الاحتفال الدولى الذى أعلنته الأمم المتحدة فى 11 أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات، أطلقت منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، شعارًا لـ"اليوم الدولي للفتاة 2019"، هو "مبادرة: الابتكار من أجل التغيير بمشاركة الفتيات".

غنى الكثير من المطربين والمطربات للفتيات، فكانت الأغاني جميعها تدور حول قدرة الفتاة في الأدوار القيادية، وقدرتها في منافسة الجنس الأخر في العديد من المجالات الماتحه في سوق العمل، وهناك أغاني أخرى تهدف إلى أهمية معاملة الفتيات بموجب تصريح أنهم الجنس اللطيف.

تستعرض«الشروق» أبرز الأغاني التي تناولت طرق التعامل مع البنات في يومهن الدولي.

*البنات البنات:

ظهرت سعاد حسني في عرض استعراضي من خلال مسلسل "هو وهي" بأغنية "البنات البنات ألطف الكائنات" والتي تستعرض من خلالها قدرة البنات على منافسة الجنس الأخر في خدمة الوطن، وعلى تقديرلهن وذكرهن في القرأن.

"البنات البنات ألطف الكائنات" كلمات صلاح جاهين، ألحان كمال الطويل وعمار الشريعي.

*يا بنات:

غنت نانسي عجرم أغنية "يا بنات" من كلمات نبيل خلف، وألحان وليد سعد، والتي كانت تظهر حنية البنات في بيوتهن، وأهمية وجودهن في البيت، وحلم كل فتاة بأنها تكون عروسة في يوم من الأيام.

*حبيبة أمها:

لحن فريد الأطرش أغنية من كلمات حسين السيد للشحرورة بعنوان "حبيبة أمها" تظهر فيها صباح بروح الأم التي تخشى على ابنتها وتتمنيى لها حياة سعيدة وتحقيق كل ما تتمنى في أيامها.

*أمورتي الحلوة:

في عام 1970 غنت الشحرورة لأبنتها أغنية "أمورتي الحلوة" والتي تتغزل في جمال ابنتها وأنها مهما بلغت من طول وحققت أعلى المراكز، ستظل الطفلة التي تحبها، ومكانتها ثابته داخل القلب.

تعاونت صباح فيها مع حسين السيد من خلال الكلمات، وألحان بليغ حمدي.

*بنتي وحبيبتي:

في 2019 غنى مدحت صالح أغنية "بنتي وحبيبتي" في مسلسل "أبو العروسة" والتي يصف بها أحساس الأب عند زواج ابنته، وأن الأب يظل يراها طفلة بضفائر طول عمرها مهما طال بها العمر.

تعون فيها مدحت صالح مع سلطان صلاح في الكلمات وهي من ألحان خالد عز.

*أحلي بنوته:

غنى أيضا الفنان مدحت صالح أغنية "أحلى بنوته"، خلال عرض مسلسل "أبو العروسة" ويستعرض فيها مع النجمة القديرة "عفاف راضي" تعب الأم والأب في تربية البنات والحنية التي تظهر عليهم عند مشاهدة الطفل لأول مرة بعد ولادته، وهى من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.

*دلع البنوته:

في رمضان 2014 غنت عزيزة تتر مسلسل "دلع بنات" والتي كانت تهدف إلى أهمية معاملة الفتيات بموجب تصريح الجنس الناعم فهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.

*سكك البنات:

غنت نانسي عجرم تتر مسلسل "حكايات بنات" والتي تكشف فيها عن أسهل الطرق للوصل فيها إلى قلوب البنات، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد