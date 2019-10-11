رئيس الزمالك: أرفض مواجهة جينيراسيون في ملعب السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه التام لإقامة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.

وصرح رئيس الزمالك، عبر برنامج "الزمالك اليوم": "لقد اجتمعنا وحددنا ستاد القاهرة لاستضافة المباراة ثم ملعب بتروسبورت، إلا أننا فوجئنا بأن الجهات الأمنية تريد نقل المباراة إلى ملعب السلام".

وأضاف: "أرفض اقتراح الأمن بنقل اللقاء وإقامته بحضور 3 آلاف من أعضاء النادي، بينما نتطلع لتواجد 20 ألف متفرج على الأقل".

وتابع "إنها مباراة مصيرية، يكفي ما فعله الاتحاد الإفريقي، لقد كنا على وشك الخروج من البطولة". وأوضح: "إذا أقيمت المباراة بستاد القاهرة هطلب 50 ألف لو بتروسبورت هطلب 20 ضمنهم 3 آلاف من أعضاء النادي".



وتساءل "هل تريدون إقصاء الزمالك من البطولة؟ إذن ننسحب مثلما انسحب الفريق السنغالي، هل تريدون خروجنا من دوري الأبطال والجماهير تشعل بنا النيران؟".

وأشار في ختام تصريحاته "سوف أرسل خطابا إلى وزير الداخلية، وأناشد أيضا وزير الرياضة وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بالتدخل لا نريد الدخول في أزمة أخرى".