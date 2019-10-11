 هيئة الانتخابات التونسية: 3.6% نسبة المشاركة في الجولة الرئاسية الثانية بالخارج حتى اليوم - بوابة الشروق
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هيئة الانتخابات التونسية: 3.6% نسبة المشاركة في الجولة الرئاسية الثانية بالخارج حتى اليوم

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 10:10 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 10:10 م

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالخارج بلغت حتى اليوم 6ر3 بالمائة.

وقال بفون -خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم /الجمعة/- إن إجمالي عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت في مختلف الهيئات الفرعية بالخارج بلغ 13 ألفًا و903 ناخبين من أصل حوالي 386 ألف ناخب.

وأشار إلى أن عملية الاقتراع التي انطلقت اليوم ستتواصل حتى بعد غد الأحد، موضحًا أن أولى مكاتب الاقتراع التي ستشهد عمليات الفرز في الخارج هي المكاتب الموجودة في أستراليا وشرق آسيا.

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