تشاووش أوغلو يدافع عن العدوان التركي على سوريا

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صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن أنقرة تتوقع أن ترى حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يتضامنون معها في العملية العسكرية "الشرعية" في شمال شرقي سوريا.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في اسطنبول: "لا يكفي قول (نتفهم مخاوفكم المشروعة) نريد أن نرى تضامنا واضحا".

يشار إلى أن تركيا بدأت أمس الأول الأربعاء عملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، مبررة ذلك بالتصدي للإرهابيين، وإقامة منطقة آمنة لإيواء اللاجئين السوريين.

وقوبلت العملية بإدانة دولية وعربية واسعة، وبمطالبات بوقفها.