الأهلي يخسر أمام المصرية للاتصالات في أولى مباريات نصف نهائي دوري السلة

حسم فريق المصرية للاتصالات المباراة الأولى من سلسلة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة، بفوزه على الأهلي بنتيجة 102-86، في المباراة التي أقيمت مؤخرًا على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سيطر فريق "الاتصالات" على مجريات المباراة منذ بدايتها، حيث تفوق في الشوط الأول بنتيجة 54-34، قبل أن يواصل تقدمه في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفارق 16 نقطة لصالحه، ويتقدم بذلك في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي.

شهدت المباراة أيضًا حصول الإسباني لينوس جافريل، المدير الفني للنادي الأهلي، على عقوبة "عدم الأهلية"، ليقرر طاقم الحكام استبعاده من المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الثانية بين الأهلي والمصرية للاتصالات يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في الدور نصف النهائي كل من فرق الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات. وتُقام المنافسات بنظام Best of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في ثلاث مباريات.