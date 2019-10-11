فاز رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 ، وأعلنت لجنة جائزة نوبل في بيان لها أهم الحيثيات التي دفعت لاختياره للفوز بالجائزة، أبرزها دوره في انهاء حالة القطيعة الدبلوماسية بين بلده واريتريا ، كذلك دوره الداخلي بالافراج عن المعتقلين السياسين وانهاء حالة الطوارئ ،كذلك دوره الكبير في الوساطة بين المجلس الانتقالي وقوي المعارضة في السودان .

وتستعرض " الشروق" في السطور التالية أبرز اللقاءات والزيارات التي قام بها آبي أحمد خلال 2019:

1- لقاء مع نتنياهو وزيارة لحائط المبكي تثر الجدل!

قام آبي مطلع سبتمبر الماضي بزيارة لإسرائيل ، التقي خلالها برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ومن اللقطات التي أثارت جدلا بالزيارة هي ارتدائه للقلنسوة اليهودية في زيارته لحائط المبكي .

كذلك زيارته للنصب التذكاري لضحايا " الهولوكوست " .

2- قمة القارة السمراء.. وهدية للسيسي

بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدت أعمال الدورة الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار: "عام اللاجئين والنازحين داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

أهدى خلالها أبي أحمد رئيس الورزاء الاثيوبي للسيسي هدية عبارة عن لوحة فنية تجمع الأهرامات ومسلات إثيوبية تعود لمملكة أكسيوم والسلالة السليمانية، ومركبا شراعيا يحمل شراعين أحدهما علم مصر والآخر علم إثيوبيا يطوف في نهر النيل الذي يتدفق دون توقف ويصل الشعبين دون حواجز.

3- لقاء مع البرهان ... بعد فض اعتصام المعارضة السودانية

بعد شهور قليلة من توليه رئاسة الحكومة الاثيوبية ، وبعد الازمة السياسية التي اندلعت في الجوار السوداني بعد الاطاحة بالبشير ، قام آبي أحمد بزيارة للسودان في 9 يونيو الماضي ،والتقي خلال الزيارة بعبد الفتاح برهان رئيس المجلس الانتقالي ،وجاءت الزيارة بعد فض القوات الأمنية لاعتصام قوي الحرية والتغيير المعارضة ؛

وكانت تلك الزيارة هي بداية مبادرة الوساطة التي تبناها آبي لضمان الانتقال السلمي والديموقراطي للسلطة بالسودان .

4- لقاء مع القوي المعارضة بالسودان

في يونيو الماضي، وبعد لقائه برئيس المجلس الانتقالي بالسودان، عقد آبي بمقر السفارة الاثيوبية بالسودان لقاء مع قوي المعارضة والتغيير ، أكدت المعارضة ترحيبها بمبادرة آبي للوساطة السياسية ، وتم بفضل جهود الوساطة الي توقيع اتفاق السيادة الذي شمل تقاسم السلطة في السودان ،ورسم مسار الانتقال الديموقراطي

5- زيارة للقاهرة .... ملف سد النهضة يتصدر مباحثاته مع السيسي

بعد اختتام زيارته للسودان ، بدأ آبي زيارة للقاهرة لمدة يومين ، وتم عقد لقاء بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تم مناقشة عدد من القضايا الاقليمية بالاضافة للتأكيد علي عمق العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين الشعبين ؛ وفي ملف سد النهضة أكد آبي أن الحكومة الاثيوبية لا تسعي للاضرار بمصالح مصر المائية !

6-زيارة للصين ... ولقاء مجددا مع السيسي !

في 2 سبتمبر الماضي تزامن وجود الرئيس الحكومة الاثيوبي مع تواجد السيسي بالعاصمة الصينية بكين ، وذلك أثناء اجتماعات المندي الصيني الافريقي ، وتم عقد لقاء بمقر اقامة السيسي ببكين ، وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا الأفريقية والدولية، وأجرى الزعيمان مناقشات حول سد النهضة، شدد الجانبان على عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق مصر المائية في نهر النيل، كما يحفظ للجانب الإثيوبى حقوقه فى تحقيق التنمية دون إضرار بأى طرف آخر.