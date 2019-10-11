الشناوي: العمل الجماعي بالأهلي سر التتويج الدائم بالبطولات

تحدث محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، عقب الحفل الخاص بتسليم درع الدوري للأحمر عن موسم 2018-2019، عن تتويجه ناديه باللقب الـ41 في تاريخه، مؤكدًا العمل الجماعي الموجود داخل النادي هو سر التتويج بالبطولات دائمًا.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية : "الشكر لكل اللاعبين ولمجلس الإدارة في المقام الأول، لافتا إلى أن العمل في الأهلي هو عمل جماعي وليس فرديا".

وتابع : " نسعى في الفترة المقبلة لحصد جميع البطولات لإسعاد الجماهير التي تساند الفريق في كل الأوقات".