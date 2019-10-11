 الشناوي: العمل الجماعي بالأهلي سر التتويج الدائم بالبطولات - بوابة الشروق
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الشناوي: العمل الجماعي بالأهلي سر التتويج الدائم بالبطولات

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 5:02 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 5:02 ص
تحدث محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، عقب الحفل الخاص بتسليم درع الدوري للأحمر عن موسم 2018-2019، عن تتويجه ناديه باللقب الـ41 في تاريخه، مؤكدًا العمل الجماعي الموجود داخل النادي هو سر التتويج بالبطولات دائمًا.
 
وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية : "الشكر لكل اللاعبين ولمجلس الإدارة في المقام الأول، لافتا إلى أن العمل في الأهلي هو عمل جماعي وليس فرديا".
 
وتابع : " نسعى في الفترة المقبلة لحصد جميع البطولات لإسعاد الجماهير التي تساند الفريق في كل الأوقات".
 
وأضاف: " تركيزي الآن مع المنتخب من أجل بداية خطوة جديدة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، ومن ثم العودة للأهلي والاستعداد لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك".

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