بسمة عن فيلمها «بعلم الوصول»: تجربة اتبسطت فيها

عبرت الفنانة بسمة عن سعادتها بتجربتها في فيلمها الأخير "بعلم الوصول" الذي عرض في مهرجان "تورنتو" الدولي بدورته الـ44 الشهر الماضي.

ونشرت بسمة صورة من الفيلم عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" وعلقت قائلة: "بعلم الوصول تجربة اتبسطت فيها جدا واستمتعت بمساحة التمثيل اللي سابني اجرب فيها".

فيلم "بعلم الوصول" من تأليف وإخراج هشام صقر، فى أولى تجاربه الروائية الطويلة، وتم تصويره بطريقة مستقلة، وأحداثه تدور حول حالة نفسية لامرأة، تصاب بالاكتئاب لمرورها بأزمة نفسية فى صغرها، ثم تزيد هذه الحالة بعد إنجابها طفلا، ولكن ظروفها تجبرها على التخلص من حالة الاختباء خلف زوجها، للتعامل مع الحياة، وأن تعيش إنسانة طبيعية. ويشارك بجانب الفنانة بسمة مجموعة من الممثلين من ضمنهم محمد سرحان وبسنت شوقي.