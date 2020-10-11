روسيا تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة لإصابات كورونا

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 13634 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا تسجلها البلاد منذ بدء ظهور الفيروس بها.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين اقترب بذلك من مليون و300 ألف حالة.

وسجلت روسيا 149 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 22597 حالة.

وتماثل 4240 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس، ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين المليون و20 ألف شخص.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.