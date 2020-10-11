ولي عهد الكويت يتسلم رسالة من نظيره السعودي

استقبل صاحب ولي عهد دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر السيف اليوم، عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، سلم الأمير تركي لولي عهد دولة الكويت رسالة من ولي عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد حمّل ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وحضر الاستقبال سفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومن الجانب الكويتي نائب وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.