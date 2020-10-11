بطل الدوري يبحث عن الانتصار قبل السفر للمغرب.. والضيف يستهدف فوزا مهما في صراع الوصافة

يلتقى الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، مع فريق بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، في قمة جديدة للكرة المصرية في إطار مباريات الجولة قبل الاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، ورغم حسم الأهلي، لقب الدوري رقم 42 في تاريخه، لكن الفريق يسعى لحسم تفوقه على بيراميدز، بعدما التقى الفريقان من قبل 9 مواجهات، حقق الأهلي الفوز في 4 وخسر مثلها وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

في الوقت الذى يبحث بيراميدز عن تعويض خسارة الدور الأول، ومزاحمة الزمالك على وصافة الدوري، أملا في اللحاق بالأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وربما تكون من المرات النادرة التى يساند فيها جمهور الزمالك، غريمه الأهلي أو على الأقل لا يتمنى خسارته، خاصة وأنه في حال فوز بيراميدز على الفريق الأحمر سيعقد حسابات أبناء ميت عقبة بشأن الوصافة خاصة وأن الزمالك سيخصم منه 3 نقاط تمثل عقوبة انسحابه من مباراة القمة بالدور الأول.

يدخل الأهلي المباراة، رافعا شعار الفوز، بعدما اكتسبت مبارياته مع بيراميدز، في السنوات الأخيرة قدرا من الندية والتنافس القوى بما يجعلها مباراة لا تقل سخونة عن مباريات القمة، بجانب ذلك يحاول الأهلي تعزيز أرقامه المميزة في الدوري هذا الموسم، فالفريق يسعى للوصول للفوز رقم 28، ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 88 نقطة، وأصبح على بعد 3 نقاط فقط من معادلة رقم السابق، كما يسعى الجنوب إفريقى موسيمانى مدرب الأهلي الجديد، للفوز الثالث على التوالى، بعدما حصد 6 نقاط من انتصارين على المقاولون العرب وإنبى ويسعى للمزيد ليكسب ثقة الإدارة والجماهير.

بالتالى لا يمكن لموسيمانى أن يخسر مباراة كبيرة وهامة أو يعرض نفسه لأول تعثر في بداية مشواره مع الأهلي، كما تعد المباراة بروفة جيدة لمواجهة الوداد البيضاوى المغربى في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا، ولن يجد الأهلي بروفة استعداد قوية مثل لقاء بيراميدز، فهو الفريق الذى تغلب على المارد الأحمر أكثر من مرة في السنوات القليلة الماضية، فضلا عن الخسارة بصعوبة في لقاء الدور الأول بهدفين لهدف، ومن الناحية العملية أيضا قدم الأهلي مستويات جيدة تجعله قادرا على حسم المواجهات الكبرى، ويفتقد الأهلي لجهود عدد كبير من اللاعبين لاسباب مختلفة ابرزهم المصابون محمد الشناوى حارس المرمى الاساسى، ورامى ربيعة ومحمود متولى وأيمن أشرف للاصابة، وعلى معلول المتواجد مع منتخب تونس لخوض مباريات ودية، ويعتمد موسيمانى، على جهود أفضل لاعبى الأهلي الموسم الحالى، عمرو السولية ومعه العائد من الاصابة حسين الشحات والمهاجم الذى تألق مؤخرا مروان محسن، ومن المنتظر أن يمثل الأهلي، على لطفي في المرمى وامامه الرباعى محمد هانى وحمدى فتحى واحمد فتحى ومحمود وحيد، وفي الوسط، اليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وفي الهجوم، مروان محسن.

في المقابل يسعى بيراميدز، للفوز ولا بديل عنه اذا ما أراد الحصول على وصافة الدوري، خاصة وان الخسارة قد تعنى ضياع أفضل مركز قد يحققه الفريق، بجانب انه السبيل الوحيد للتأهل لدوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة، كما تعد المباراة بروفة قوية قبل السفر للمغرب لمواجهة هوريا كوناكرى الغينى 20 أكتوبر الجارى، في مباراة النصف النهائى لمسابقة الكونفيدرالية، وكان بيراميدز، قد حقق انتصارات صعبة في الدوري آخرها فوز بشق الأنفس على نادى مصر الذى هبط بالفعل للقسم الثانى، وذلك في الثوانى الأخيرة من المباراة.

ويعتمد بيراميدز على جهود عدد كبير من اللاعبين الاكفاء، على رأسهم عبدالله السعيد والبوركينابى ايريك تراورى ومحمد فاروق والثلاثى غابوا عن مباراة الدور الأول، كما يعتمد الفريق على هدافه جون انطوى وفي الدفاع على جبر ومحمد حمدى ومن خلفهم المهدى سليمان.