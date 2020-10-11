الانتقالي الجنوبي باليمن يؤكد استحالة استمرار الوحدة بأي شكل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأحد، أنه من المستحيل استمرار الوحدة في البلاد بأي شكل من الأشكال.

وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس، أدلى بهذه التصريحات ناصر محمد الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس، خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض القائم بأعمال السفير الألماني لدى اليمن، يان كرواسر.

وأوضح الخبجي أن "مستقبل العملية السياسية وفرص نجاحها، تكمن في إدراك التطلعات العادلة والمشروعة لشعب الجنوب، وحقهم في تقرير مصيرهم المكفولة في المواثيق الدولية".

وأشار الخبجي إلى استحالة استمرار أي شكل من أشكال الوحدة.

وفي سياق متصل، أفاد الخبجي بأن "المجلس الانتقالي، حريص على التنفيذ الفعال لاتفاق الرياض وآلية تسريعه".

وقال إن "المجلس الانتقالي قد زود الدول الراعية للاتفاق، بكافة الخطط والتصورات والبيانات المطلوبة لتشكيل الحكومة، والفصل بين القوات في محافظة أبين ونقلها إلى الجبهات، ونقل القوات العسكرية إلى خارج عدن".

وأشاد بالدور الذي تبذله دول التحالف العربي بقيادة السعودية و الإمارات لتنفيذ الاتفاق وإحلال الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتوحيد الجهود في صف المشروع العربي المشترك لمواجهة القوى المعادية وامتداداتها المحلية.

وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في العام 2017، ويسيطر على محافظات جنوبية أهمها عدن التي اتخذتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة.