شهد محافظ القاهرة خالد عبد العال، اليوم الاثنين، افتتاح أعمال تطوير حديقة غرناطة بميدان روكسي بمصر الجديدة، بعد أن تم رفع كفاءتها وتركيب الأسوار الخارجية وتقليم الأشجار وتنسيق ووضع البرجولات الجمالية والمقاعد حول الأشجار ودهان الأسوار والبردوارت، ورفع كفاءة الإنارة الداخلية والخارجية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسًا للأهالي.

كما التقى محافظ القاهرة عددًا من المواطنين الذين أبدوا سعادة كبيرة بتطوير الحديقة التي تقرر فتحها اليوم بالمجان بمناسبة الافتتاح.

وخلال الزيارة، أثنى محافظ القاهرة على المجهود المبذول من العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، خاصة في إعادة تطوير وخلق متنزهات وحدائق تخدم المواطنين في كل الأحياء.

شهد الحفل نائب المحافظ للمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم صابر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إيهاب الشرشابي، ورئيس حي مصر الجديدة المهندس حسن محمد، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.