يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الثلاثاء، نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه.

أما حالة الطقس ليلا، فتكون لطيفةعلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد

على فترات متقطعة (30% : 40% تقريبا)، فرص أمطار خفيفة من توقيت (2 صباحا : 2 ظهرا) على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة (10% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

الاسكندرية 30 21

وادى النطرون 31 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 31 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 28 24

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الاسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 33 19

نخل 35 15

نويبع 35 26

طابا 31 22

كاترين 29 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بنى سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 39 23

الأقصر 41 24

أسوان 42 27

ادفو 42 26

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 38 22

شلاتين 36 24

ابو رماد 35 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23