رئيس وزراء لبنان يهنئ نظيره العراقي بنجاح الانتخابات التشريعية

أجرى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي مصطفى الكاظمي، حيث هنأه فيه بنجاح الانتخابات التشريعية العراقية، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية.

وأضاف البيان أن الطرفين بحثا خلال الاتصال "العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها".

وبحسب البيان، فقد وجه ميقاتي "دعوة لرئيس وزراء العراق لزيارة لبنان، وتبلّغ من الكاظمي أنه سيوفد وفداً وزارياً الى لبنان للبحث في الملفات المشتركة".

وكان العراقيون قد أدلوا بأصواتهم أمس الأحد في الانتخابات التشريعية المبكرة لاختبار برلمان جديد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الإثنين أن نسبة التصويت في انتخابات البرلمان العراقي بعد انتهاء العملية الانتخابية للاقتراع الخاص والعام للانتخابات بلغت 41 %.

وبحسب بيان مفوضية الانتخابات، فإن عدد المسجلين للإدلاء بأصواتهم في سجلات الاقتراع بلغت 22 مليونا و116 ألفا و368 ناخبا، في حين بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 9 ملايين و77 ألفا و779 ناخبا.