أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمعنوي للكشميريين في كفاحهم من أجل حق تقرير المصير.

وقال قريشي، في بيان نقله راديو باكستان اليوم الإثنين، إن المجتمع الدولي يجب أن يتقدم لوقف "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان وإنقاذ الكشميريين المضطهدين، مدينا بشدة اعتقال أكثر من 1400 كشميري في منطقة جامو وكشمير من قبل السلطات الهندية.

وأضاف قريشي أن باكستان ستواصل رفع الأصوات ضد أعمال القمع في منطقة جامو وكشمير في كل منتدى دولي، قائلا " إن كشمير أصبحت قضية عالمية وليست إقليمية ويجب حلها وفق قرارات الأمم المتحدة".