 الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظتي الفيوم وبني سويف تجتمع لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة - بوابة الشروق
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الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظتي الفيوم وبني سويف تجتمع لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 5:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 5:25 ص

أكدت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظتي الفيوم وبني سويف؛ أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع والاستماع لشكواهم وسرعة إيجاد حلول واقعية وموضوعية لهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، في إطار سلسة لقاءات يعقدها الأمين العام للحزب وممثل الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية.
شارك في الاجتماع حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى عيسوي أمين التنظيم والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية.
ذكر بيان حزب مستقبل وطن، أنه في إطار تعزيز التعاون مع حزب الشعب الجمهوري، شارك في الاجتماع النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والعميد أحمد الألفي أمين التنظيم.

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