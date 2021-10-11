إيداع تلميذ بدار رعاية اتهم بضرب زميله وإصابته بـ14 غرزة في الدقهلية

أمرت نيابة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بإيداع تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بإحدى مدارس إدارة أجا التعليمية التابعة لمحافظة الدقهلية، في دور الرعاية التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، لمدة 4 أيام، وطلبت مستخرج رسمي من شهادة ميلاد الطفل.

واُتهم التلميذ بإحداث إصابة في جبهة زميله بالفصل، احتاجت إلى 14 غرزة في الجبهة مستخدما «شفرة حلاقة»، كما قررت النيابة عرض الطفل المصاب على مستشفى أجا المركزي لعمل تقرير طبي عن إصابته والفترة التي يحتاجها للعلاج.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال والد الطفل المصاب، وأكد أنه علم بإصابة نجله وتقطيب إصابته بعدد 14 غرزة جراحية في أول أيام العام الدراسي الجديد، وحاولت إدارة المدرسة تدارك ما حدث، فأخذت الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة الطفللا المصاب لطبيب خاص في القرية، قام بتقطيب الجرح وعادت به مرة أخرى إلى المدرسة.

وأكد والد الطفل، أنه فور علمه بما حدث تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة أجا للحفاظ على حقوق نجله خاصة وأن الإصابة في جبهة نجله ويمكن أن تتسبب في ترك أثر له.

وبسؤال الطفل المصاب، اتهم زميله في الفصل بضربه في الجبهة بـ«شفرة موس» داخل الفصل، مما تسبب في إحداث نزيف له، وأخذته الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة إلى الدكتور وتم تقطيب الجرح وإعادته إلى المدرسة.

وتمكنت مباحث أجا من إحضار الطفل المتهم باستخدام «شفرة موس» في إصابة زميله، عند سؤاله استدلالا في التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد مصدر قانوني أن الطفل لا يجوز حبسه وإنما إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عملا بالمادة 119 من قانون الطفل المصري والتي نصت على عدم جواز الحبس الاحتياطي للطفل الذي لم يبلغ من العمر 15 سنة ميلادية.