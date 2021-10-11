مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

رحبت مصر، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، اليوم ١١ أكتوبر ٢٠٢١، برئاسة نجلاء بودن، مُثمنة الجهود الوطنية المُخلصة التي تبذلها الدولة التونسية للاستجابة لتطلعات الشعب التونسي الشقيق نحو الازدهار والنماء، بحسب بيان لوزارة الخارجية.



كما أعربت الخارجية، عن ثقتها في قدرة الحكومة التونسية الجديدة على مُجابهة كافة التحديات المختلفة، في إطار التكاتف الشعبي وتحت القيادة الحكيمة للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.



وأكدت أنها ستظل داعمة ومُساندة لجهود القيادة التونسية في مساعيها نحو ترسيخ ركائز الاستقرار في تونس، وتحقيق التقدم والتنمية، بما يصون مُقدرات شعبها الشقيق ويحفظ مؤسسات الدولة الوطنية.



وأوضحت الخارجية أن مصر تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة على الارتقاء بأُطر التعاون الثنائي المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز آليات التشاور حول مُختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك، في إطار ما يجمع البلدين من أواصر أخوية وروابط وثيقة على شتى الأصعدة، وبما يُعظم من مصالح الشعبين الشقيقين.





