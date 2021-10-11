الأهلي يهزم هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة لسيدات السلة

فار الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، على هليوبوليس بنتيجة 83-63، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي والذي نجح في تحقيق الفوز، وقدم أداءً قويًّا، وسط محاولات مستمرة للاختراق وتصويب رميات ثلاثية، واستمر تفوق الأهلي ونجح في إنهاء المباراة 83-63 .
ويلتقي سيدات سلة الأهلي، غدا الثلاثاء، مع فريق الجزيرة، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولى ببطولة منطقة القاهرة على فريق الزهور بنتيجة 79-35.