 الأهلي يهزم هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة لسيدات السلة - بوابة الشروق
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الأهلي يهزم هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة لسيدات السلة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 9:24 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 9:24 م

فار الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، على هليوبوليس بنتيجة 83-63، في ‏المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة منطقة ‏القاهرة.‏

وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي والذي نجح في تحقيق الفوز، ‏وقدم أداءً قويًّا، وسط محاولات مستمرة للاختراق وتصويب رميات ثلاثية، واستمر تفوق ‏الأهلي ونجح في إنهاء المباراة 83-63 .‏

ويلتقي سيدات سلة الأهلي، غدا الثلاثاء، مع فريق الجزيرة، في اللقاء الذي يقام ضمن ‏منافسات بطولة منطقة القاهرة.‏
‏وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولى ببطولة منطقة القاهرة على فريق ‏الزهور بنتيجة 79-35.‏


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