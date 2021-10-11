الأهلي يهزم هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة لسيدات السلة

فار الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، على هليوبوليس بنتيجة 83-63، في ‏المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة منطقة ‏القاهرة.‏

وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي والذي نجح في تحقيق الفوز، ‏وقدم أداءً قويًّا، وسط محاولات مستمرة للاختراق وتصويب رميات ثلاثية، واستمر تفوق ‏الأهلي ونجح في إنهاء المباراة 83-63 .‏

ويلتقي سيدات سلة الأهلي، غدا الثلاثاء، مع فريق الجزيرة، في اللقاء الذي يقام ضمن ‏منافسات بطولة منطقة القاهرة.‏

‏وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولى ببطولة منطقة القاهرة على فريق ‏الزهور بنتيجة 79-35.‏