ريان يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة ليبيا الحاسمة

ناشد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، لاعبي منتخب مصر، بأهمية التركيز خلال مواجهة ليبيا، مساء اليوم الإثنين، في بنغازي، ضمن الجولة الرابعة من مشوار التصفيات الإفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال ريان، في تصريحات تلفزيونية لقناة (أون تايم سبورت) :" مفيش شك مباراة صعبة للغاية على المنتخبين، خاصة وأن فوز مصر بهدف وحيد في القاهرة أمر يقلق، ولكن أعتقد أن الخطة التي اتبعها مدرب منتخب ليبيا لن يستمر عليها في مباراة الليلة".

وأضاف:" أتوقع أن يقوم مدرب ليبيا بتغيير خطته الدفاعية والتي كانت تعتمد في المباراة الأولى على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، ولكن مواجهة اليوم، ستكون مختلفة، لأن المنتخب الليبي ليس أمامه سوى مهاجمة مصر لتحقيق الفوز، وهذا يمنح نجومنا المساحات، والتي يجب استغلالها في ظل وجود لاعب بقيمة محمد صلاح".

وأكمل:" التركيز سيكون عامل هام للغاية في مباراة اليوم، نتمنى أن تسير الأمور بشكل طبيعي في صالح منتخب مصر".

وواصل:" أتوقع قيام مدرب المنتخب كارلوس كيروش، بإجراء تغييرين أو ثلاثة في التشكيل عن الذي خاض مباراة القاهرة".

وأتم:" قد يقوم كيروش بالدفع بـ طارق حامد منذ البداية للسيطرة على الكرة في وسط الملعب وإفساد هجمات المنتخب الليبي، مع الابقاء على الشكل الدفاعي كما هو بقيادة أحمد حجازي وبجواره الونش وعلى الجبهة اليمنى أكرم توفيق، وفي اليسرى قد يدفع بـ أيمن أشرف، بدلا من أحمد فتوح".