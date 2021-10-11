اختيار معامل بزراعة الفيوم ضمن الأفضل على مستوى الجامعات المصرية

أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، اختيار وحدة معامل أبحاث النيماتولوجي والبيوتكنولوجي بكلية الزراعة بالجامعة من قبل وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي، ضمن 15 معملًا ومركزًا باعتبارهم أفضل المعامل البحثية والخدمية على مستوى جميع الجامعات المصرية والمراكز البحثية والممولة من صندوق العلوم والتكنولوجيا.

وأشار أبو الغار إلى زيارة معامل أبحاث النيماتولوجي والبيوتكنولوجي بكلية الزراعة؛ للوقوف على أوجه التعاون المتميز بين كليات الجامعة؛ حيث التقى بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب كلية الطب الذين يشاركون بالبحوث العلمية مع كلية الزراعة، كما تفقد سيادته الأجهزة للتعرف على أهميتها.

وأوضحت الدكتورة سناء هارون، الأستاذ بكلية الزراعة، ومدير معامل أبحاث النيماتولوجي والبيوتكنولوجي بالكلية، أن المعامل تم تحديثها من صندوق العلوم والتكنولوجيا بأحدث الأجهزة العلمية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن التخصص الدقيق الذي تختص به هذه المعامل هي الأمراض النيماتودية التي تعتبر آفة ومشكلة اقتصادية موجودة في مصر وخاصة في الطريق الصحراوي، لأنها لا ترى بالعين المجردة.

وأضافت أن أحدث الأجهزة التي وصلت إلى المعامل هي جهاز الأليزا والكونفوكال مايكروسكوب الذي يصور الكروموسومات المتواجدة في الخلايا النباتية والحيوانية، مؤكدة أن هذه المعامل مفتوحة بصفة مستمرة للسادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا.