الوكالة الدولية للطاقة تحذر من مشاكل تخزين الغاز

حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، من مشاكل محتملة لإعادة ملء المنشآت الخاصة بتخزين الغاز في أوروبا قبل أشهر الشتاء بين عامي 2023 و2024.

وقال بيرول في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، نشرت اليوم الثلاثاء: "وفقا لتقديراتنا، يت وقع أن تنخفض مستويات المخزون من 90% إلى ما بين 25 إلى 20% بحلول فبراير 2023.".

وأضاف بيرول أن السؤال المهم الذي ستواجهه أوروبا، هو كيفية استعادة المخزون مرة أخرى إلى مستويات 80 إلى 90% في عام 2023.

ووفقا للخبير الاقتصادي التركي، فإن شحنات الطاقة التي كانت لا تزال تأتي من موسكو، ساعدت في ملء احتياطيات أوروبا هذا العام، بالإضافة إلى استيراد الصين كميات أقل من الغاز المسال، مما كان متوقعا.

وأوضح الخبير أنه في العام المقبل، يمكن أن يقوى الاقتصاد الصيني مرة أخرى ويمكن أن تطلب بكين المزيد من الغاز، مما قد يتسبب في زيادة الأسعار للأوروبيين.

وقال بيرول إنه لا يتوقع حدوث اضطرابات كبيرة أو انقطاع التيار الكهربائي خال فصل الشتاء الحالي، حيث إن مرافق التخزين ممتلئة حاليا بنسبة 90% تقريبا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر ذلك حتى فبراير أو مارس إذا لم يكن هناك "اضطراب كبير في الإمدادات".

ومع ذلك، حذر بيرول من أنه إذا كان هناك أي اضطراب خطير، فإن "التضامن في مجال الطاقة" بين الدول الأوروبية سيكون أمرا ضروريا.