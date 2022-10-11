 مقتل جندي إسرائيلي بإطلاق نار شمالي الضفة الغربية - بوابة الشروق
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مقتل جندي إسرائيلي بإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 5:51 م
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل جندي بإطلاق نار شمالي الضفة الغربية في وقت سابق اليوم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: " قتل في وقت سابق اليوم جندي إسرائيلي نتيجة عملية إطلاق النار التي وقعت بالقرب من مستوطنة شافيه-شومرون".

وأضاف أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار من سيارة مسرعة نحو عدد من الجنود الذين كانوا يهمون بنشاط لتأمين المنطقة.

وذكر أن قواته تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة بحثا عن مطلقي النار.

وكانت عرين الأسود، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية، أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق النار على الجندي.

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