الدوما: موسكو لا تهدف إلى إزاحة النظام الحاكم في أوكرانيا

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي (النواب)، ليونيد سلوتسكي إن موسكو لا تهدف إلى إزاحة النظام الحاكم في أوكرانيا، وإنما تسعى إلى منعه من امتلاك أسلحة دمار شامل.

وذكر سلوتسكي، في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن روسيا تتحرك من خلال العمليات العسكرية الحالية من أجل الدفاع عن أمنها القومي، وذلك في ظل ما يحدق به من مخاطر بسبب "ممارسات كييف"، وليس لأجل تفكيك النظام السياسي في أوكرانيا.

وأشار المسئول الروسي، إلى أن الضربات التي شنتها بلاده اليوم على عدد من مناطق أوكرانيا، كانت ردا على الهجمات الأوكرانية على الجسر الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم.

وأكمل المسئول الروسي رفيع المستوي، أن أوكرانيا حاولت أن تأتي بحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الحدود المتاخمة لروسيا، الأمر الذي نظرت إليه موسكو بمثابة تهديد وجودي لها "نحن ندافع ولا نهاجم".

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي "منذ ثمانية أعوام، ونحن نشهد على مهاجمة أوكرانيا للأقاليم الروسية في لوجانسك ومناطق أخرى، وهذه الضربات تصيب البنية التحتية الروسية"، متابعا أن الجيش الأوكراني يضرب أهدافا مدنية.