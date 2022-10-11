مجموعة فلسطينية تنفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية

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أعلنت مجموعة فلسطينية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة إسرائيلية غرب نابلس في الضفة الغربية.

وقالت مجموعة تسمي نفسها "عرين الأسود"، في بيان أوردته وكالة "شهاب" الفلسطينية اليوم: "نفذنا عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (شافي شومرون) وحققنا إصابات أكيدة وبالغة في صُفوف جيش الاحتلال وانسحب المقاومون بسلام".

وأضافت: "مجموعات عرين الأسود بدأت سلسلة عمليات أيام الغَضب ونفذت مجموعة من مُقاتلينا عملية نوعية قرب مستوطنة (شافي شومرون) محققه إصابات أكيدة وبالغة في صُفوف العدو وانسحب المنفذون بسلام، ونقول للمستوطنين المُحاصرين لمدينة نابلس من كل الاتجاهات سنرى اليوم من سيحاصر من".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة إسرائيلي بجروح جراء إطلاق نار بالقرب من مستوطنة غرب نابلس بالضفة الغربية

وقال موقع "والا" اليوم إن "إطلاق نار وقع بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية حيث أصيب إسرائيلي برصاصة وحالته متوسطة، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".