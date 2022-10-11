الحكومة الفرنسية ترغب في إجبار العمال المضربين في مصفاة نفط على العودة للعمل

دعا وزير المالية الفرنسي برونو لو مير شركة "توتال إنرجيز" للطاقة، والنقابات العمالية، إلى إنهاء الخلاف بشأن الأجور على وجه السرعة، وهو الخلاف الذي دفع العمال إلى إغلاق أكبر مصفاة نفط في البلاد، ما تسبب في حدوث نقص في الوقود.



وهددت الحكومة الفرنسية بإجبار العمال المضربين في مصفاة نفط على العودة للعمل في ظل نقص الوقود.



وذكرت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أمام الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء أنها طلبت من السلطات المحلية اتخاذ إجراء لإجبار الطاقم الضروري على العودة إلى مهام عمله.



وأوضحت بورن: "أن الوضع صعب بالنسبة لمواطنينا.. ولا يحتمل في بعض الأماكن".



وبات الوقود نادرا في بعض مناطق فرنسا بسبب الإضراب في المصافي لأيام. وتتشكل طوابير طويلة في مختلف أنحاء البلاد أمام محطات الوقود.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن لو مير قال في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنفو" اليوم الثلاثاء: "يتعين أن تبدأ المفاوضات اليوم"، مضيفا أنه يجب على الشركة مناقشة زيادة الرواتب بحسن نية.



وتابع: "لا يمكن أن يسقط مواطنونا ضحايا لصراع عمالي".



وقال لو مير إن الحكومة لن يكون لديها خيار آخر سوى "استخدام الوسائل الضرورية" لإلغاء إغلاق مستودعات التخزين والحفاظ على العمل في المصافي، حال رفضت نقابة "الكونفدرالية العامة للشغل" الانخراط في محادثات.



وأشار الوزير إلى الحاجة للتوصل إلى حل في غضون الساعات والأيام المقبلة، وليس خلال أسابيع، مضيفا أن الخلاف استمر لفترة طويلة، وأن المواطنين "ساخطون".