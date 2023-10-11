هاري كين: لست نادما على الانضمام لبايرن ميونخ

أكد هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، أنه غير نادم على الانضمام إلى الفريق البافاري.

وانتقل كين المتواجد حاليا في معسكر المنتخب الإنجليزي، من توتنهام الذي قضى فيه كل مسيرته الكروية الاحترافية، إلى بايرن ميونخ، الصيف الماضي، بهدف الفوز بالألقاب وتحقيق قفزة في مسيرته الرياضية.

وقال: "لقد قضيت هناك فترة طويلة وكل أصدقائي لا يزالون هناك، ولذلك يبدو الأمر غريبا، ولكن في الحياة وفي كرة القدم، يجب الانطلاق لخوض المغامرة التالية".

وزاد: "أنا الآن أحاول العثور على منزل وتعلم اللغة والتعرف على زملائي الجدد.. كل تركيزي الآن مع بايرن، أنا هنا ولدي رغبة وعزم على ألا أشعر بالندم".

وبدأ المهاجم الإنجليزي الموسم بتسجيل 9 أهداف في أول 10 مباريات، في حين يتصدر فريقه السابق توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي لأول مرة خلال ثلاث سنوات.

وختم: "أنا مشجع لتوتنهام وسعيد بأنهم في وضع جيد. لا يوجد فريق في البريميرليج أتمنى له الفوز غيره".