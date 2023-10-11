هشام نصر: فوز العتال لن يعكر صفو القائمة الموحدة المرشحة لإدارة الزمالك

أكد هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات القادمة، على أنه تجمعه علاقة جيدة بجميع المرشحين.

وقال نصر في تصريحاته لقناة «ON» إنه الانتخابات القادمة لنادي الزمالك تعد هي الأرقى، والعلاقة بين جميع المرشحين جيد، مشيرا إلى أنه القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، حاولت ضم هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس النادي، لكن لم يتم هذا لاختلاف وجهات النظر.

وأضاف نصر:" في حال فوز هاني العتال لن يتم تعكير صفو القائمة، وسأظل أدعم النادي، كما أن الفكرة الإداري لقائمة حسين لبيب يستوعب كل الرؤى والأهم الاتفاق في الفكر".

وأكمل:" حد المرشحين تحدث عن محاولة لشراء صوته مقابل التنازل، هذا كلام غير صحيح ولم يحدث، نادي الزمالك كبير، ولا يصح أن يقال ذلك بشأنه".

وأتم:" يجب الاهتمام بأعضاء الجمعية العمومية، ولدي خبرة في إقامة المنشآت الرياضية، لذلك أسعى لإقامة كل ما يناسبهم".