 القبض على شخص بحوزته 9 قطع حشيش بالدقهلية - بوابة الشروق
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القبض على شخص بحوزته 9 قطع حشيش بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 8:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 8:35 ص

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عاطل، ومقيم بقرية طناح مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وبحوزته 9 قطع لجوهر الحشيش، ومبلغ مالي حال تواجده بنطاق مركز طلخا لترويج المواد المخدرة على عملائه.

وكانت معلومات قد وردت للعقيد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بقيام "ا.أ.إ"،34 عاما، لا يعمل، ومقيم قرية طناح مركز المنصورة بالاتجار في المواد المخدرة وتواجده بنطاق مركز طلخا.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، وضبط المتحري عنه وبحوزته "9 قطع لمخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي وقدره 260 جنيها".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره بالمواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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