وفد طبي هولندي متخصص في جراحات القلب بمستشفيات قنا الجامعية

أكد الدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن زيارة وفد طبي هولندي لمستشفيات قنا الجامعية في الفترة من ٢٧ أكتوبر حتى ٤ نوفمبر لإجراء العديد من جراحات القلب المفتوح للكبار والقسطرة القلبية التداخلية للكبار خلال تلك الفترة في إطار التعاون المستمر بين جامعة جنوب الوادي وجمعية الأطباء المصريين بهولندا برئاسة الدكتور صلاح سعيد.

تأتي الزيارة تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمود خيري رئيس قسم جراحة القلب والصدر أنه سيتم مناظرة الحالات يومياً بقسم جراحة القلب والصدر وبوحدة قسطرة القلب بالمستشفى الجامعي بحرم الجامعة جميع أيام الأسبوع حتى يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري.

وتابع الدكتور حسام إسماعيل رئيس قسم الباطنة ووحدة قسطرة القلب أن الوفد الطبي الهولندي يضم استشاريين في القسطرة القلبية لعمل القسطرة التداخلية لعلاج انسداد شرايين القلب التاجية المعقدة .