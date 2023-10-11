فحص 100 مواطن خلال مبادرة «حقك مسئوليتنا» للكشف الطبي على عمال مصانع المنوفية

أعلنت وزارة العمل، عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة المنوفية، في إطلاق "مبادرة حقك مسئوليتنا"، للكشف على العاملين والعاملات بمصانع المنطقة الصناعية بالسادات؛ للكشف عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، من خلال تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والكشف على الأمراض المزمنة.

وأسفر الكشف عن اشتباه بعض الحالات، وتم عمل الإجراءات اللازمة نحوهم، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين في مختلف المنشآت، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح سعد عبدالحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، في تقرير للوزارة، أن عدد الحالات التي تم الكشف عليها بلغ 100 حالة، منهم 55 رجالا، و45 نساءً، وأسفر الكشف عن مجموعة من النتائج منها إصابة 84 حالة بأمراض مزمنة، و51 حالة بوظائف كلى، و8 حالات مرضى سكر.

وأشار إلى أنه تم الكشف على سرطان الثدي لـ45 سيدة، وتبين إصابة بعض الحالات بسرطان الثدي، وذلك من خلال الفحص المبدئي، وتم التعامل معهن، كما جرى الكشف على الجميع في أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوي.

ولفت إلى حرص المديرية على تقديم الدعم للعمال، والتوجيه، والإرشاد، والقوافل الطبية، وتقديم الخدمات الحقيقة في شتى المجالات؛ وذلك لنشر الوعي بأهمية المرأة وحقوقها ومساندتها وتحقيق الرعاية الشاملة لها في شتى ميادين العمل، وذلك من خلال آلية حقيقة على أرض الواقع.