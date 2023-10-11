وزير الخارجية الفلسطيني يبحث مع أبو الغيط جهود وقف العدوان على غزة

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جهود وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

واستعرض المالكي خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صورة الاتصالات المكثفة التي يجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الهمجي والعمل على تقديم مساعدات إغاثية طبية ومساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المستشفيات في القطاع بالمستلزمات والكوادر الطبية والصحية والمساعدات الاتسانية بكافة أشكالها.

كما تطرق إلى ضرورة توفيرها بصورة عاجلة لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، خاصة في ضوء إعلان سلطات الإحتلال عن قطع خدمات الكهرباء، والماء، والوقود، والتهديد بقصف شاحنات الإمداد التموينية والطبية، وضروة العمل على مواصلة الاتصالات الدولية المتخلفة، للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في القطاع، خاصة في ظل نزوح أكثر من 263 ألف من منازلهم جراء العدوان، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذا العدوان الغاشم وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل فوري .

بدوره، أكد الأمين العام أحمد أبو الغيط أن الإجتماع الوزاري الطارئ الذي سيعقد بناءا على طلب دولة فلسطين سيؤكد على أهمية وقف العدوان وتجنيب كافة المدنيين أهوال هذا العدوان الغاشم، مؤكدا على أهمية التحرك العربي الفاعل بهذا الخصوص.