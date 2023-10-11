شوبير مدافعا عن فيتوريا: «مفيش مدرب مبيخسرش»

استنكر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، حملة الهجوم في الفترة الماضية على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي زامبيا والجزائر في معسكره الحالي بالإمارات، استعدادا لانطلاق تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.

وقال أحمد شوبير: «أنا شايف من بعد مباراة مصر وتونس في حملة على مدرب منتخب مصر وكأنه ممنوع إن فيتوريا يخسر، لو فيه مدرب في العالم كله لا يخسر قولوا لي عليه وأنا أتعاقد معاه فورًا جوارديولا لسه خسران ماتشين ورا بعض من وولفرهامبتون وأرسنال، ويورجن كلوب لسه خسران ومتعادل بالعافية مع برايتون، ومدرب البرازيل استقال بعد الخسارة من كرواتيا في كأس العالم، الأرجنتين نفسها بطلة كأس العالم خسرت من السعودية ومفيش مدرب مابيخسرش».

وأوضح شوبير: «الراجل فيتوريا الحقيقة عامل أرقام هايلة بدأ في يوليو 2022 كان عندنا هدف أساسي وهو التأهل لأمم أفريقيا، لأنه تولى المسؤولية بعد الخسارة المذلة من إثيوبيا 2-0، والراجل من ساعة ما جه كسب كل ماتشاته الرسمية وماشي كويس جدا، هتقول لي الطبيعي نكسب آه طبعا بس من فترة كده 3 سنين ماكناش بنروح أمم أفريقيا وبنخرج من دول صغيرة».

وتابع: «يعني على مستوى الأرقام الراجل ماشي كويس جدا، فتلاقي اللي يقول لك لا إحنا ماقابلناش منتخب قوي غير تونس، لا يا سيدي إحنا كسبنا بلجيكا وكسبنا غينيا بره ملعبنا.. وعموما مرحلة التقييم بالنسبة لفيتوريا انتهت، وعايز أقول منتخب الجزائر بمنتخب من أفضل الأجيال في تاريخ الجزائر هذا الجيل خرج نمن الدور الأول في بطولة أفريقيا من منتخبات صغيرة، وفشلوا في التأهل لكأس العالم أمام الكاميرون رغم التعادل في الذهاب بملعب الكاميرون».

وأضاف شوبير: «أنا بصراحة مستغرب الهجوم على فيتوريا ومش بقول لك أدعمه، لكن أدعم منتخب مصر، كابتن الجوهري قبل بطولة 1998 إتعادل وديًا مع تايلاند وخسر من الجزائر وإتعادل مع كوريا والناس كلها كانت بتنادي إنه يمشي وراح كسب البطولة وكسر الدنيا، وحسن شحاتة نفسه قبل بطولة أمم إفريقيا 2006 كانت نتائجنا سيئة لكن كسبنا البطولة وقدمنا بطولة رائعة على ملعبنا».

واختتم حارس الأهلي السابق: «يبقى يا جماعة المباريات الودية مجرد تجارب نبطل بقه نغمة أصل النادي ومش النادي ولو تعارضت المصالح يبقى المنتخب أولا ما ينفعش أدي الأولوية للأندية على حساب المنتخبات.. لكن مشجعي الأهلي يقولوا نسيب اللاعبين ومسؤولي بيراميدز وفيوتشر والزمالك نفس الأمر، مش هنفضل بقه في النغمة دي ونصرّخ ويقول لك ألحق ده مش عايزنا نكسب وبيعطل مسيرتنا.. إحنا هنهزر ولا أيه الأمور ماتنقسش كده، دي أجندة دولية والتعارض عندك ده مش ذنب فيتوريا ده بسبب الكاف، إنما الراجل عايز يشتغل عشان عنده تحديات كثيرة الفترة الجاية».