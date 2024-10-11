مفوض الأونروا: التخلص من الوكالة يكاد يكون من أهداف الحرب الإسرائيلية

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الجمعة، إن التخلص من الوكالة يكاد يكون من أهداف الحرب.

وأضاف حسبما نقلت وكالة رويترز، أن الأونروا ستحصل على توضيح بشأن التمويل الأمريكي لها في بداية 2025.

وتعرضت الوكالة وموظفيها ومقراتها لهجمات إسرائيلية متكررة، سواء في الضفة أو غزة، وكان آخر الهطوات الإسرائيلية المناهضة للوكالة، مشروع القانون الذي مررته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يوم الأحد، والذي يحظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللجنة أحالت المشروع للتصويت في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة، وينص على "على مصادرة جميع أموال وممتلكات وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من جراء الاعتداءات".

ويحظر مشروع القانون الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا".