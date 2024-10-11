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صحيفة إسرائيلية: تصنيف غزة ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 أكتوبر

وكالات
نشر في: الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 10:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 10:35 ص

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم تعريف غزة رسميا في الجيش الإسرائيلي بأنها ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن "معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي ساحة المواجهة اللبنانية، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن إسرائيليا قُتل وأصيب آخر بجروح خطرة نتيجة صاروخ مضاد للدروع أطلق باتجاه منطقة يرؤون شمالي إسرائيل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص في إطلاق صاروخ مضاد للدروع قرب بلدة يرؤون بالجليل الأعلى، في حين أكدت صحيفة "معاريف" سقوط جرحى في إطلاق صاروخ مضاد للدروع على الجليل الأعلى.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في زرعيت شمالي إسرائيل تحذيرا من سقوط صواريخ.


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