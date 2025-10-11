قال اللواء سامح مدحت رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، إن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدينة تركز على تطوير المشروعات الخدمية، بالتوازي مع تطوير المظهر العام للمدينة، ويجري العمل بها على قدم وساق للانتهاء منها طبقًا للبرنامج الزمني والمواصفات الفنية الموضوعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جارٍ توسعة ورصف الطريق الممتد من أمام المسجد الكبير حتى مبنى مجلس المدينة، مع أعمال ازدواج ورفع كفاءة العديد من الطرق الداخلية، لتقليل الحوادث وتسهيل حركة السيارات.

وأكد أنه يتم متابعة العمل من خلال التواجد المستمر في موقع المشروع، بحضور لجنة من الإدارة الهندسية لتقييم مراحل التنفيذ، ومدى الالتزام بالجدول الزمني والمعايير الفنية المطلوبة، وضمان جودة العمل والسرعة في الإنجاز.

وأشار إلى أنه يُجرى، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطوير الطرق، تنفيذ أعمال تقليم النخيل والأشجار لتحسين المنظر الجمالي للمدينة، مع الاهتمام بعملية الري والرعاية المستمرة لهذه الأشجار، وصيانة شعار المدينة في الاتجاهين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية، وتحسين الطرق، ودعم التنمية المحلية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في أبوزنيمة، بما يسهم في خلق بيئة حضرية لأهالي المدينة.