تعرضت مدن محافظة جنوب سيناء منذ قليل لتقلبات جوية مفاجئة، إذ غطت السحب السماء مع زيادة سرعة الرياح، وتساقطت أمطار خفيفة على مدينة نويبع.

وأعلنت الوحدات المحلية رفع حالة الطوارئ القصوى.

وقال اللواء نادر علام رئيس مدينة نويبع، إن المدينة تتعرض لموجة طقس غير مستقر، وغطت السحب سماء المدينة، وأعقبها تساقط أمطار خفيفة تزداد حدتها داخل المناطق الجبلية.

وأكدأنه جرى نشر المعدات الثقيلة في مناطق إحداثيات السيول، خاصة التي تقع في نطاق الطرق الدولية التي تقع في الحيز الجغرافي للمدينة، بهدف إحداث انسيابية في حركة المرور.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم الأحد، أن التقلبات الجوية التي تتعرض لها المدينة لم تؤثر على حركة الملاحة بميناء نويبع، وجميع الطرق مفتوحة أمام الحافلات لنقل البضائع، مؤكدًا أنه جرى وضع عدة خطط للتعامل الفوري مع تداعيات التقلبات الجوية.

وعلى جانب آخر، تواصل الوحدات المحلية بمدن شرم الشيخ وطابا ودهب أعمال التعامل مع تجمعات مياه الأمطار عقب تعرضها لأمطار خفيفة إلى متوسطة أمس، مع تكثيف الجهود لتصريف المياه والحد من آثارها.

وتضمنت الأعمال متابعة الشوارع والميادين والتعامل الفوري مع تجمعات المياه وفقًا للموقف الميداني بكل مدينة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان انتظام حركة المواطنين والمركبات بصورة طبيعية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء اللواء إسماعيل كمال، برفع درجة الاستعداد للتقلبات الجوية، وتعزيز كفاءة التعامل مع المتغيرات الطارئة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.