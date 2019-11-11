وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بمخاطر الإرهاب

نظم التحالف الدولي للسلام والتنمية في جنيف، اليوم /الإثنين/، وقفة سلمية تحت شعار "اتحدوا من أجل السلام" أمام مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية؛ للتنديد بالإرهاب والدول الداعمة والراعية له.

وشارك في الوقفة السلمية مجموعة من الشباب من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات من ثمان دول.

وأكد المشاركون، خلال الوقفة، على خطورة الإرهاب باعتباره التحدي الأكبر لحقوق الإنسان، موضحين أن الإرهاب يهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو حقه في الحياة، كما دعوا إلى ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات عقابية ضد الدول الداعمة والراعية للإرهاب والتي تقدم للإرهابيين التمويل وتوفر لهم ملاذًا آمنًا.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن هذه الفاعلية تأتي في الوقت الذي يخوض فيه العالم حربا على الإرهاب.

بدوره، أوضح أحمد سعيد المدير التنفيذي للتحالف الدولي للسلام والتنمية بجنيف، أن المنظمة تهدف إلى محاربة الإرهاب بالسلام والمبادرات التنموية مثل المبادرة التي يتبناها التحالف الآن في الصومال بعنوان "اترك السلاح وامسك القلم" والتي تستهدف الأطفال والشباب في المدارس.

وفي السياق ذاته، أكد الإيطالي ريبورتو منسق منتدى صناع السلام في إيطاليا وأحد المشاركين في الوقفة على أهمية أن تتبنى أوروبا استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب، مضيفا أنه كان حريصا على المشاركة في هذه الفاعلية.

وتحدث السوري جوان يوسف عن الوضع في إقليم شمال سوريا والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري نتيجة التدخلات العسكرية التركية بدعم من دولة قطر، داعيا إلى ضرورة وجود منظمات دولية ترصد الوضع الإنساني في شمال سوريا.

من ناحيته، استعرض أحمد خالد من منتدى شباب العالم مبادرة تجمع فنانين ونحاتين من عدة دول؛ لإقامة مزار لضحايا الإرهاب على أرض مصر.

وخلال الوقفة، عرض مجموعة من الشباب الأوروبي صورا وفيديوهات تبين وتوضح مخاطر الإرهاب، كما تم عرض فيلم يوضح الحوادث الإرهابية التي وقعت في عدد من دول العالم.