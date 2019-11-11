 رئيس الإمارات يصدر مرسوما بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي - بوابة الشروق
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رئيس الإمارات يصدر مرسوما بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد آل نهيان
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 9:39 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 9:39 م

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المرسوم نص على أن يُشكَّل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر من أربعين عضوا يمثلون كافة إمارات الدولة؛ بينهم 20 سيدة وبما يشكل 50 % من مجموع الأعضاء، وتم دعوة المجلس للانعقاد يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر.

يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي يشكل من أربعين عضوا نصفهم بالانتخاب، والنصف الآخر بالتعيين، وتُوزَّع عدد مقاعد المجلس على إمارات الدولة.


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